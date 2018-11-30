تعرضت ولاية يالوفا الواقعة شمال غربي تركيا وتطل على بحر مرمرة، فجر الجمعة، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.1، درجة على مقياس "ريختر".

وأفاد بيان صادر عن محافظ الولاية، معمر أرول، أن الزلزال وقع فجر الجمعة، في تمام الساعة 0536 بالتوقيت المحلي (02.36 بتوقيت جرينتش)،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وذكر البيان أن مخافر الشرطة، وقوات الدرك، ومراكز استقبال الحالات الطارئة لم تتلق أي بلاغات 0645 بتوقيت جرينتش عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يشار إلى أن تركيا تعرضت العام الماضي (2017) لنحو أربعة زلازل في جنوب وجنوبي غربي البلاد تراوحت قوتها ما بين 4.3 درجات و6.7 درجات، أسفر الأخير عن مقتل شخصين وإصابة عن 100آخرين.