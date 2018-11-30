ميركل تغيب عن افتتاح قمة العشرين بسبب عطل طائرتها

تتغيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في العاصمة بوينس آيرس، اليوم الجمعة، وذلك بسبب هبوط اضطراري للطائرة التي تقلها والوفد المرافق لها، في كولونيا غربي ألمانيا.

وقالت متحدّثة باسم المستشاريّة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ميركل لم تتمكن من حضور افتتاح قمّة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، بعد هبوط اضطراري لطائرتها في كولونيا غرب ألمانيا مساء أمس.

وأوضحت المتحدّثة لن نُكمل الرحلة إلى بوينس آيرس، وذلك إثر مشكلة فنّية اضطرّت الطائرة الحكوميّة التي استقلّتها ميركل إلى الهبوط في كولونيا بعد نحو ساعة من الإقلاع في الرحلة التي تستغرق 15 ساعة.

والطائرة التي تعرّضت للمشكلة الفنيّة من طراز إيرباص إيه 340-300. وكانت في انتظارها سيّارات إطفاء لدى هبوطها على المدرج، بحسب وكالة الأنباء الألمانيّة.

وذكرت الوكالة أنّ قائد الطائرة أبلغ ركابها بأنّه سيضطرّ إلى الهبوط اضطرارياً في كولونيا لأنّ مشكلة فنية أدّت إلى توقّف العديد من الأنظمة الكهربائية، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك خطر أمني. ولم يتضح سبب المشكلات الفنية.

وكانت الطائرة فوق هولندا حين حصل ذلك، فعادت أدراجها إلى ألمانيا وتوجّهت إلى كولونيا لأنّ هذه المدينة فيها الطائرة البديلة التي ستقلّ ميركل والوفد المرافق لها.

وقالت الوكالة إنّ هبوط الطائرة لم يكُن سلساً، بسبب كمّية الوقود الكبيرة التي كانت لا تزال محمّلة بها.

بدورها، ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الخلل الفني على متن طائرة ميركل وقع في الأنظمة المسؤولة عن اتصال الطائرة بالأرض. واضافت المجلة إن الوضع على متن الطائرة كان صعبا لحد أنه تم فورا إبلاغ وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين بذلك.

واعترفت ميركل بأنها عرفت من المضيفين بوقوع حادث ما وكانت تعتقد في البداية أن شيئا وقع فى ألمانيا. وعبرت في الوقت ذاته عن اعتقادها أن هذا الحادث لا يدل على أن الطائرات الرئاسية في بلادها غير موثوق بها.