مقتل 5 أشخاص جراء تصادم بين حافلة وسيارة أجرة في هونج كونج

ذكرت الشرطة في هونج كونج أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث تصادم حافلة وسيارة أجرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم على الفور في موقع الحادث بينما لفظ اثنان اخران أنفاسهما الأخيرة بمستشفى بعد ذلك.

ولم يكشف المتحدث عن موقع الحادث، لكن صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" قالت إنه وقع في تقاطع شمال غرب تسينج يى، وهو جزء من الطريق السريع المستخدم في القيادة إلى المطار.

ولم تحدد الشرطة سبب الحادث، لكن شهود عيان قالوا للصحيفة إن الحافلة كانت تسير بأقصى سرعة عندما اصطدمت بالسيارة الأجرة.