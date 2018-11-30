إسبانيا تعلن إنقاذ 650 مهاجرًا من البحر المتوسط

أعلنت خدمات الانقاذ البحري في إسبانيا أنها أنقذت 650 مهاجرًا ، عندما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن 16 قاربًا من شمال أفريقيا للوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الجمعة، أن عملية الإنقاذ تمت أمس الخميس، فيما يطلق عليه "بحر البوران" الذي يقع شرق مضيق "جبل طارق"، لافتة إلى أن السلطات الإسبانية نفذت عملية إنقاذ أخرى أول أمس الأربعاء، وانتشلت ثلاثة جثامين من مياه البحر.

تجدر الإشارة إلى أن البحر المتوسط يعد طريقًا مميتًا بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون دخول القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية، حيث شهد على مصرع ما لا يقل عن 1857 ألف شخصا تم تسجيلهم - حتى الآن - خلال العام الجاري