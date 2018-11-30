مجهولون يهاجمون منزل نائب ميركل في هامبورج

هاجم مجهولون منزل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، في مدينة هامبورج ليلة الخميس/الجمعة.

وذكرت الشرطة، اليوم الجمعة، أن مجموعة مكونة من 14 شخصا أضرمت النار في إطار سيارة أمام المنزل الذي تقطنه عدة عائلات في حي ألتونا بهامبورج، ثم ألقوا عبوات زجاجية مليئة بالألوان على جدران المنزل، ولاذوا بالفرار بعد ذلك.

ولم يكن شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، موجودا في المنزل خلال وقوع الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كان يشغل منصب عمدة هامبورج من قبل.