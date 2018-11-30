رئيس وزراء إثيوبيا وأمير قطر يستعرضان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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استعرض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين بلديهما.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى أمس الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) اليوم الجمعة.

كما ناقش رئيس الوزراء الإثيوبي وأمير قطر سبل تعزيز وتطوير الفرص لتعزيز العلاقات فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك،وفقا لوكالة إينا.

وفي نوفمبر 2017 ، وقعت إثيوبيا وقطر على ثلاث اتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان التعاون الدفاعي وإلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية ، والتشجيع المتبادل وحماية اتفاقات الاستثمار من بين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

بعد الاتفاق ، أبدت بعض الشركات القطرية بالفعل اهتمامًا بالاستثمار في قطاعات الزراعة والفندقة والصحة في إثيوبيا.

يشار إلى أن أمير دولة قطر قام بزيارة رسمية إلى إثيوبيا في نيسان/أبريل العام الماضي.