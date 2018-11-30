تصفية 3 مسلحين في القوقاز الروسي

تمكن جهاز الأمن الاتحادي الروسي من تصفية 3 مسلحين أصوليين اليوم الخميس، في منطقة مايسكي بإقليم كباردينو - بلقاريا، كانوا قد قضوا عقوبات بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية عادية.

وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الاتحادي أنه بالتعاون مع الشرطة في منطقة مايسكي في إقليم كباردينو - بلقاريا، تم إيقاف أنشطة أعضاء خلية أصولية متطرفة خططت لقتل ضباط إنفاذ القانون ورجال أعمال كبار في المنطقة، وخلال محاولة اعتقال أعضاء هذه الخلية، أبدى رجال العصابة المتطرفة مقاومة مسلحة شرسة، ونتيجة لذلك، تمت تصفية ثلاثة منهم، واعتقال رابع، ومصادرة أسلحة ووسائل تدمير ضبطها معهم"،بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقال المركز: "جميع المسلحين الثلاثة الذين تمت تصفيتهم هم من سكان كباردينو - بلقاريا وتتراوح أعمارهم بين 20 و 31 سنة، وكانوا قد أدينوا في السابق بجرائم جنائية عادية وقضوا عقوباتهم في السجون، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في عامي 2017-2018".

وتشهد منطقة شمال القوقاز الروسية، التي تضم الجمهوريات المضطربة (الشيشان وداغستان و كباردينو - بلقاريا وأنجوشيا) العديد من الهجمات التي يشنها مسلحون ضد الشرطة والقوات الاتحادية والمسئولين المحليين