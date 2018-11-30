الفلسطينيون في غزة يستعدون للمشاركة في «جمعة التضامن»

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ36 لمسيرات العودة، والتي تحمل اليوم عنوان "جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية إلى مشاركة واسعة في المسيرات، والتي ستعبر عن استفاقة الضمير العالمي حول القضية الفلسطينية العادلة، وفقا لما أوردته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من أجلها وفي مقدمة هذه الأهداف، كسر الحصار عن قطاع غزة داعية إلى دعم الجرحى وتوفير العلاج الكافي وفتح الدول العربية مشافيها للجرحى وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري".

يذكر أن مسيرة العودة وكسر الحصار انطلقت في 30 مارس الماضي في المناطق الشرقية من قطاع غزة، بمشاركة آلاف الفلسطينيين، واستمرت أسبوعيًا خلال أيام الجمعة على مدار الأشهر الماضية للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.