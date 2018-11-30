أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم واعتقال آخر في عمليتين منفصلتين جنوبي الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الجمعة، بأن أربعة إرهابيين سلموا أنفسهم، فيما تم اعتقال آخر، في عمليتين منفصلتين للجيش جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة- في موقعها الرسمي عبر الإنترنت- أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش، سلم أمس الخميس، أربعة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بجانت بولاية إيليزي جنوبي شرق الجزائر، وبحوزتهم أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

وأشار ذات المصدر أن الأمر يتعلق بكل من: خلوي محي السنة، المدعو موسى وحرويني أحمد، المدعو إدريس، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية عام 2015، وبختي علي، المدعو الحاج، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012. وعتيق نعيمي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

من جهة أخرى، اعتقلت مفرزة للجيش بولاية أدرار جنوبي الجزائر، الإرهابي المسمى مزيلي حمة، كما أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية. كما جرى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي.

وبالإضافة إلى ذلك، داهمت مفرزة للجيش، مخبأ للجماعات الإرهابية عثرت فيه على 12 قنبلة تقليدية الصنع، بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائر.