القبض على مشتبه به تاسع في واقعة اغتصاب جماعي لفتاة في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به تاسع في واقعة اغتصاب جماعي لفتاة في مدينة فرايبورج الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الجمعة أن المشتبه به التاسع منحدر من سورية ويبلغ من العمر 18 عاما، مضيفة أنه تم العثور على آثار جسدية له على ملابس الضحية عقب الواقعة.

وأوضحت المتحدثة أن المحققين تبينوا من تورط السوري في الجريمة بعد إجراء مقارنة بعينة لعاب قدمها المشتبه به طواعية للسلطات.

وذكرت المتحدثة أنه تم القبض على المشتبه به مساء أمس الخميس في نزل للاجئين بالقرب من مدينة فرايبورج.

وبحسب بيانات محققين، تعرضت فتاة لاغتصاب جماعي عقب خروجها من إحدى صالات الرقص في فرايبورج في منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي. وتم القبض على ثمانية رجال عقب الواقعة.

وبحسب البيانات، فإن المتهمين هم سبعة سوريين تتراوح أعمارهم بين 19 حتى 29 عاما وألماني يبلغ من العمر 25 عاما.

ويقبع المتهمون حاليا في السجن على ذمة التحقيق.

والسوري الذي تم القبض عليه أمس هو أحد الرجلين اللذين واصلت الشرطة بحثها عنهما بعد العثور على آثار للحمض النووي لهما. ولا تزال الشرطة تبحث عن الرجل الآخر.