جهاز المخابرات العراقي يعتقل قياديا بارزا في داعش ببغداد

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي داخل بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن الجهاز في بيان قوله، إن : "جهاز المخابرات الوطني العراقي ألقى القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي، المدعو حمزة الكردي في بغداد، وذلك بالتعاون مع إحدى محاكم التحقيق وقيادة عمليات بغداد".

وأشار الجهاز إلى أن "المعتقل أحد قيادات تنظيم داعش، المدعو جمال خليل طه زناد المشهداني والمكنى بأبي حمزة الكردي".

وأوضح أن "الكردي كان يشغل مناصب رفيعة في ولاية شمال بغداد، وولاية كركوك، إضافة إلى لعبه دورًا رئيسيًا في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية، التي طالت العديد من المواطنين في العراق".

وتابع الجهاز، أن "أهم تلك العمليات هي قصف مدينة تازة بالقذائف والصواريخ الكيمياوية، وقيادته لمعركة الحويجة التي أسفرت عن أسر 15 عنصرا من قوات البيشمركة، وكذلك عملية السيطرة على مدينة البشير في كركوك، كما شارك بالهجوم على مدينة تدمر الأثرية في سوريا".

وكشف الجهاز، أن "العملية تمت بعد رصد الكردي الذي تنقل بين دولتين من دول الجوار حتى عاد إلى بغداد ليستقر فيها"، مشيرا الى أن "الاعتقال تم بعملية خاطفة بالتعاون مع محكمة تحقيق إرهاب الكرخ، وقيادة عمليات بغداد قبل أن يتم تدوين اعترافاته قضائياً".