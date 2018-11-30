سفير روسيا ببيروت: نرغب في أفضل العلاقات مع لبنان بعيدا عن التجاذبات السياسية

أكد السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر زاسبكين، أن الحكومة الروسية ترغب في أفضل العلاقات مع لبنان، خارج التجاذبات السياسية، وبغض النظر عن الخلافات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق سفير روسيا لدى لبنان، حيث تم البحث في التفاهمات الأمنية بين البلدين، والتطورات السياسية في لبنان وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وملف النازحين السوريين خاصة في ما يتعلق بالمبادرة الروسية التي تستهدف عودة النازحين إلى بلدهم.

من ناحية أخرى، بحث الوزير المشنوق مع المديرة العامة للجنة الدولية للمفقودين كاترين بومبيرجر مسألة المفقودين اللبنانيين خلال الحروب اللبنانية، حيث استعرضت تجارب مؤسستها في دول عديدة وكيف ساهمت في المصالحة والوحدة الوطنية.

وأبدى المشنوق "الاستعداد الكامل للتعاون مع اللجنة"، مؤكدا أن أبواب وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها، مفتوحة وجاهزة لتقديم كل التسهيلات اللازمة والمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين وإنهاء هذا الملف.