مصادر: اندلاع معارك عنيفة في جيب داعش الأخير بشرق سورية

كثفت مقاتلات التحالف الدولي ومدفعية قوات سورية الديمقراطية (قسد) قصفها على مدينة هجين ومناطق سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ريف دير الزور شرق سورية.

وأرسل التحالف الدولي تعزيزات عسكرية لقوات (قسد).

وقال قائد في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) إن " أعنف المواجهات تشهدها اليوم الجمعة جبهات القتال، حيث استغل تنظيم داعش الأحول الجوية الماطرة والغائمة، وشن هجمات على محاور مدينة هجين".

وأضاف القائد " تصدت قواتنا لهجوم لتنظيم داعش واستهدافه داخل المدينة بأكثر من 100 قذيفة مدفعية خلال أقل من ساعة بعد ظهر اليوم، وقصفت مقاتلات التحالف مقرا، وعربات للتنظيم داخل وعلى أطراف المدينة".

وأشار إلى أن عددا كبيرا من مقاتلي داعش سقطوا قتلى وجرحى، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية لـ( د ب أ) إن " قوات التحالف الدولي أرسلت اليوم 75 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، دخلت اليوم من معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، في محافظة الحسكة باتجاه محافظة دير الزور لتقديم دعم واسناد لقوات (قسد)".