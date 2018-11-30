ميركل تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة في المغرب

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة المقرر عقده في العاشر من كانون أول/ديسمبر المقبل في المغرب، حسبما أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس اليوم الجمعة في برلين.

ومن المنتظر المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة خلال المؤتمر الذي سيُعقد على مدار يومين في مدينة مراكش.

وبحسب تقديرات الحكومة الألمانية، فإن الوثيقة غير الملزمة وفقا للقانون الدولي من الممكن أن تُحدث المزيد من النظام في تدفقات الهجرة العالمية وتحمي العمال المهاجرين من الاستغلال.

وكانت ميركل دعت في البرلمان الألماني (بوندستاج) الأسبوع الماضي للموافقة على هذا الميثاق، موضحة أن الذين يعتقدون أنهم بإمكانهم حل كل شيء بمفردهم، لا يفكرون سوى بأنفسهم، وأضافت: "هذه هي القومية في صورتها البحتة".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والنمسا وإسرائيل وأستراليا وعدة دول في شرق أوروبا لا تعتزم الانضمام إلى الميثاق.