الصين: غاز «كلوريد الفينيل» السام سبب انفجارات شركة كيماويات ومقتل 23 شخصا شمالي البلاد

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة "خبي" شمالي الصين أن الانفجارات التي وقعت أمس الأول الأربعاء، في مدينة "تشانغجياكو" وتسببت في مقتل 23 شخصا، نجمت عن تسرب غاز "كلوريد الفينيل" السام.

وقالت السلطات المحلية في المقاطعة -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إن التحقيقات التي فتحتها حول أسباب الانفجارات أكدت أن غاز كلوريد الفينيل تسرب من خزان الغاز بشركة "خبي شينغهوا المحدودة للصناعات الكيماوية" وهي أحد أفرع الشركة الصينية الوطنية للكيماويات، وانتشر على الطريق خارج الشركة خبي، ما تسبب في حدوث الانفجارات.

وأضافت السلطات أن الانفجارات أسفرت أيضا عن إصابة 22 شخصا خرج أربعة منهم من المستشفيات، في حين أن الـ18 الآخرين في حالة مستقرة، مشيرة إلى أن النيران الناجمة عن الانفجارات التهمت 38 شاحنة و12 مركبة.