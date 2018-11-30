ترامب يصل الأرجنتين لحضور قمة العشرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأرجنتين مساء أمس الخميس لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووصلت الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) إلى بوينس آيرس ليل الخميس، وهبط ترامب من الطائرة برفقة السيدة الأولى، ميلانيا، وتلاهما وزير الخارجية مايك بومبيو.