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ترامب يصل الأرجنتين لحضور قمة العشرين

بوينس آيرس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 4:30 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 4:30 ص

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأرجنتين مساء أمس الخميس لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووصلت الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) إلى بوينس آيرس ليل الخميس، وهبط ترامب من الطائرة برفقة السيدة الأولى، ميلانيا، وتلاهما وزير الخارجية مايك بومبيو.


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