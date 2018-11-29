البحرين تشيد بالموقف الأمريكي بشأن حجم التهديد الذي تمثله إيران على أمن واستقرار العالم

أشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بالعرض الذي قدمه براين هوك مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران، أمس الخميس، في قاعدة عسكرية بمدينة واشنطن حول الدور التخريبي لإيران والذي يعكس إدراكًا لحجم التهديد الذي تمثله إيران على أمن واستقرار المنطقة والعالم ودعمها للعديد من الجماعات والميليشيات المسلحة بالأموال والأسلحة والمتفجرات والتدريب.

وأكدت وكالة الأنباء البحرينية نقلاً عن وزارة الخارجية، إدراك المملكة العميق وتقديرها لحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزير مختلف أوجه التعاون المشترك مع مملكة البحرين على المستويات كافة، ودورها الاستراتيجي الكبير وجهودها الضخمة ومبادراتها الفاعلة لمحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي لكل من يدعمه أو يموله، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الداعم بكل قوة لهذه الجهود ووقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب تعزيزًا للأمن والاستقرار الدوليين.