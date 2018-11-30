مقتل رئيس استخبارات إقليم هيرات بغرب أفغانستان في كمين نصبته طالبان

أعلن مسئول أفغاني اليوم الجمعة مقتل رئيس الاستخبارات في إقليم هيرات بغرب أفغانستان في كمين نصبته حركة "طالبان" في منطقة شينداد، وذلك عقب مقتل 35 مسلحًا من الحركة في صراعات داخلية نشبت في المنطقة.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات جيلاني فرهاد- في تصريح نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- إن مسلحًا من طالبان نفذ هجومًا على مناطق في شنداد مساء أمس الخميس مما أسفر عن مقتل 35 مسلحًا من طالبان.

وأضاف فرهاد أن الاشتباكات اندلعت بين أنصار ملا صمد، الموالي للقائد الأعلى لطالبان، ملا هيبة الله، وبين أنصار ملا نانجيالي، الموالي لفيصل ملا رسول.