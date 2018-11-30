فيتنام: السجن لتسعة أشخاص بتهمة التحريض على العنف أثناء احتجاجات مناهضة للصين

ذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الجمعة، أن محكمة في جنوب فيتنام حكمت بسجن تسعة أشخاص بتهمة التحريض على العنف خلال احتجاجات ضد خطط لإقامة مناطق اقتصادية خاصة يخشى السكان المحليون من أن تعطي الصين موطئ قدم اقليمي.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء فيتنام في 10 و11 يونيو بشأن قانون أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) من شأنه أن يسمح، في ظل ظروف خاصة، للشركات الأجنبية بالتوقيع على عقود إيجار لمدة 99 عاما في ثلاث مناطق اقتصادية خاصة جديدة.

وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون، الذي كان من المقرر أن يجري في 15 يونيو الماضي، إلى أجل غير مسمى.

ورأت المحكمة أن دونج فان نجوان، الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، قد قاد مجموعة من ثمانية آخرين (حكم على كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة) من أجل حث المتظاهرين على اقتحام محطة إطفاء في بلدة فان ري في مقاطعة بنه ثوان، حسبما ذكر موقع "فنيكسبرس" الإخباري.

ووفقا للائحة الاتهام في محكمة مقاطعة باك بينه في مقاطعة بينه ثوان، أصيب 25 من ضباط الشرطة نتيجة لذلك بينما تم إحراق 12 سيارة و 18 دراجة نارية.