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تنطلق أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تمثّل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، على مدى يومين في العاصمة الأرجنتينية، لإجراء نقاش حول سبل ضمان (التنمية العادلة والمستدامة).