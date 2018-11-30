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انطلاق أعمال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.. اليوم

بيونس آيرس - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 6:11 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 6:11 ص

تنطلق أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تمثّل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، على مدى يومين في العاصمة الأرجنتينية، لإجراء نقاش حول سبل ضمان (التنمية العادلة والمستدامة).


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