تنطلق أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تمثّل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، على مدى يومين في العاصمة الأرجنتينية، لإجراء نقاش حول سبل ضمان (التنمية العادلة والمستدامة).