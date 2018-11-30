الحكومة الأردنية تتابع اعتقال مواطن في إسرائيل على خلفية اعتداء

قالت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، إنها تتابع اعتقال مواطن أردني يعمل في مدينة إيلات في اسرائيل للوقوف على تفاصيل القضية.

وأكد البيان، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن الحكومة ستفصح عن المعلومات حول القضية فور اكتمالها.

وفي وقت سابق، أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة اسرائيليين اثنين بجراح اثر تعرضهما للضرب بأداة عمل ثقيلة (مطرقة) من قبل عامل أردني في ميناء مدينة إيلات.

وأفادت القناة أن عاملا أردنيا اعتدى عليهما صباح اليوم الجمعة، وتم نقلهما للمشافي للعلاج ووصفت إصابة أحدهما بالمتوسطة فيما الاخرى بالطفيفة، وتم اعتقال العامل الأردني للتحقيق معه.

وترجح المصادر أن الضرب وقع على خلفية خلاف عمل بين العمال الثلاثة في الميناء.

ويسمح القانون الأردني بتشغيل العمالة في إيلات بموجب اتفاقية السلام بين الأردن واسرائيل، إلا أن مسألة التطبيع بين البلدين مازالت مرفوضة على المستوى الشعبي، حيث تحاسب النقابات المهنية جميع المطبعين مع إسرائيل، وترفض استغلال شركات التوظيف للمحتاجين للعمل.