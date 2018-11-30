اشتباه في مهاجمة عامل أردني إسرائيليين في ميناء إيلات بمطرقة

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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن أردني يعمل في ميناء إيلات في جنوب إسرائيل اليوم الجمعة، للاشتباه في مهاجمته اثنين من العمال الإسرائيليين بمطرقة.

وقالت الشرطة أن الإسرائيليين أصيبا بجروح بالغة جراء الهجوم، مشيرة إلى أنها اعتقلت الأردني بعد الحادث.

وأعلنت الشرطة أن تحقيقا مبدئيا زاد من الشكوك في أن "الهجوم نُفذ بدوافع قومية"، موضحة أنه تم تسليم المشتبه به إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) لاستجوابه.

وكانت إسرائيل منحت عام 2014 تصريحا لـ 1500 أردني للعمل في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.