ارتفاع أعداد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغزة إلى 13 فلسطينيًا

أصيب 13 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 36 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة والتي تحمل اسم "جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة شرق القطاع واشعل عدد من الشبان الإطارات المطاطية بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة وفي منطقة شرق خان يونس.

من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة، ودعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الحاشدة في الجمعة 37 من مسيرات العودة بعنوان: "جمعة انتفاضة الحجارة الكبرى".

ودعت الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في منطقة ملكة شرق غزة - إلى البدء بحملة دولية لحظر تزويد الاحتلال بالسلاح كرد على جرائمه ضد المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار كما دعت منظمة ال BDS ونشطاء العالم إلى مشاركة الهيئة في حملة حظر السلاح لدول الاحتلال.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة إلى التراجع عن الخطأ التاريخي ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية الوحدة والمصالحة الفلسطينية لأنها تشكل حجر الزاوية في مواجهة الاحتلال ومواجهة التحديات وإفشال مشاريع التصفية.