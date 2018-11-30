وفاة تسعة بحارة غرقا بالأطلسي في موريتانيا

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ذكرت مصادر طبية في نواكشوط، مساء أمس الخميس، أن 9 بحارة قد توفوا غرقا بعد انقلاب زورقهم في المحيط الأطلسي.ونقلت وسال الاعلام الموريتانية عن هذه المصادر أن خفر السواحل أخرج الجثث، وتم نقلها إلى مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط.