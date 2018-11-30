وفاة تسعة بحارة غرقا بالأطلسي في موريتانيا

ذكرت مصادر طبية في نواكشوط، مساء أمس الخميس، أن 9 بحارة قد توفوا غرقا بعد انقلاب زورقهم في المحيط الأطلسي.

ونقلت وسال الاعلام الموريتانية عن هذه المصادر أن خفر السواحل أخرج الجثث، وتم نقلها إلى مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط.