تنطلق اليوم الجمعة، في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين قمة دول "مجموعة العشرين" لكبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم، وسط المخاوف والهموم التي تحيط بالتجارة العالمية، وفي الصدارة منها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب كثيرون اللقاء المنتظر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصين تشي جين بينج على هامش القمة، في أعقاب إشارات صدرت مؤخرا باتجاه عملاقي التجارية العالمية إلى تهدئة التوترات التجارية بينهما. ولكن هناك مخاوف أن ترامب وتشي ربما لن يتمكنا من إحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق العام الجاري رسوما جمركية على واردات البلاد من السلع الصينة بقيمة 250 مليار دولار، وردت بكين "واحدة بواحدة"، مما أثار مخاوف عالمية من اندلاع حرب تجارية شاملة بين البلدين.

ثم هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم أخرى على واردات صينية للسوق الأمريكية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.