لبنان: وفد البنك الدولي يؤكد أهمية تشكيل الحكومة حرصا على الوضعين المالي والاقتصادي

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، ووفد من البنك الدولي يقوم بزيارة حاليا إلى لبنان، أن تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، يمثل ضرورة لوضع حد للبلبلة حول الوضعين المالي والاقتصادي للبنان.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير خليل مع وفد البنك الدولي الذي ضم نائب رئيس البنك فريد بلحاج والمدير الإقليمي للبنك ساروج كومار، وتم خلالها التداول في الوضع اللبناني، ووضع مشاريع البنك الدولي التي يجري تنفيذها في لبنان وتلك المزمع المباشرة بها.

وأكد الجانبان (الوزير ووفد البنك الدولي) أهمية تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان لصالح الاقتصاد، معتبرين أن تشكيل حكومة جديدة أصبح أكثر من ضرورة، كونها ستخلق أجواء من الثقة في ما يتعلق بمستقبل المشاريع المقررة للبنان وتسهل وضع وسائل تسمح بالاستفادة من مؤتمرات الدعم للبنان.

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