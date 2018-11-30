مصرف نوفو بانكو البرتغالي يعتزم بيع محفظة قروض إسبانيا المتعثرة

يعتزم مصرف "نوفو بانكو" البرتغالي بيع محفظة من القروض المتعثرة في إسبانيا، وفقا لمصدرين مطلعين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الامريكية أمس الخميس.

وقال المصدران، اللذان رفضا عدم الافصاح عن اسميهما، حيث ليس مقرر لهما الحديث عن الصفقة، إن عملية البيع التي يطلق عليها "الباتروس" مستمرة ومن المرجح أن تكتمل بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أحد المصدرين، إنه من المقرر أن يتلقى "نوفو بانكو"، ومقره لشبونة، عروضا ملزمة منتصف ديسمبر المقبل، لشراء الأصول التي تبلغ قيمتها الاسمية حوالي 400 مليون يورو (455 مليون دولار).

ووفقا لـ "بلومبرج"، تأتي عملية البيع في الوقت الذي يسعى فيه المصرف إلى خفض الأصول غير الأساسية في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تنتهي في عام 2021 ، وفقًا لاستراتيجيته الجديدة التي أعلنها في يونيو الماضي.

ويعتزم المصرف، حتى ذلك الحين، عدم توزيع أرباح على المساهمين.

وبحلول يونيو الماضي، انخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها لدى المصرف البرتغالي إلى أقل من 29 بالمئة مقابل 32 بالمئة في نفس الشهر من 2017.