رئيس الوزراء الجورجي يحذر المعارضة من أي تمرد على نتائج الانتخابات الرئاسية

قال رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه إن سلطات البلاد لن تسمح لقوى المعارضة التي ترفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة بزعزعة استقرار البلاد، محذرًا من أي "سيناريوهات ثورية".

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن باختادزه قوله في مؤتمر صحفي "أي محاولة للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة محكوم عليها بالفشل . بالطبع لكل شخص الحق في حرية التعبير، لكن إذا حاول أي شخص زعزعة الأوضاع، فستتم محاسبته وفقا للقانون".

وتابع قائلا: "لن تسمح البلاد بأي سيناريوهات ثورية وستدافع البلاد عن أمن كل مواطن".. مشددًا على أن الانتخابات انتهت وتحتاج البلاد إلى العودة إلى سير الحياة الطبيعي لأن أمامها قدر كبير من العمل.

وكانت قوى المعارضة في جورجيا التي تتزعمها الحركة الوطنية المتحدة - الحزب الحاكم سابقا في البلاد والذي ترأسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي - قد دعت مؤيديها للتظاهر في العاصمة تبليسي بعد غد الأحد، إذ ترفض قوى المعارضة الاعتراف بهزيمة مرشحها جريجول فاشادزي، بحجة أن الانتخابات مزورة وتطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وفازت سالومي زورابيشفيلي مرشحة حزب الحلم الجورجي الحاكم على مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، حيث حصلت على 59.6 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية التي أجريت الأربعاء الماضي، وخضعت لمراقبة كبيرة من المعارضة والمراقبين الدوليين بحثا عن أي مؤشر على استغلال حزب الحلم الجورجي الحاكم لسلطاته لمساعدة زورابيشفيلي على الفوز.