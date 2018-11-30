كيف أحيا العالم اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين؟

أحيا العالم أمس الخميس، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كل عام للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين.

واحتفلت الجامعة العربيىة الأربعاء بحضور السفراء العرب، يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتنتشر الإحتفالات في العديد من دول العالم.

وترصد "الشروق" فاعليات العالم خلال اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين

الجامعة العربية بالقاهرة

احتفلت الجامعة العربية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتنظيمها فاعلية في الأمانة العامة للجامعة بميدان التحرير في القاهرة الأربعاء، شملت كلمة الجامعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكلمة كلا مندوبي فلسطين ومصر والسودان، وكلمة الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.

الأمم المتحدة

نشرت الأمم المتحده صورة على صفحتها الرسمية تويتر لإحياء يوم فلسطين، وكتبت "صورة بألف كلمة عام 2015 تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك على دولة فلسطين".

السعودية

أعلنت السعودية على لسان سفيرها في القاهرة، أسامة النقلي، خلال حضوره إحتفال جامعة الدول العربية باليوم العالمي للتضامن مع فلسطبن، إنها ستدعم (الأونوروا) وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بـ50 مليون دولار.

سوريا

احتشد مئات السوريين في ساحة التحرير، أمام مقر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في دمشق، هاتفين برفضهم لتهويد القدس وصفقة القرن الأمريكية،

الهند

أحيا المجلس الهندي للعلاقات الخارجية بالتعاون مع سفارة فلسطين في الهند اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالفاعلية التي أقامها في العاصمة الهندية نيوديلهي، بحضور عدد من السفراء العرب و دبلوماسيين دوليين.

إيرلندا

أقامت بلدية دبلن إحتفالية اليوم العالمي لفسطين بدعوة من رئيس البلدية الى وسفير دولة فلسطين، الجاليات الفلسطينية والعربية، للاحتفال في مقر إقامته، بحضور عد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية، وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الإثرلندية وأعضاء من البرلمان الإيرلندي.

الأردن

أقام الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية، في العاصمة عمان مهرجاناً جماهيرياً، للتأكيد على رفضه التام لصفقة القرن، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والنقابية وممثلي المرأة والشباب، ورؤساء الأحزاب.

ونظمت إحدى المدارس في عمان وقفة تضامنية رفعت خلالها الأعلام العربية والفلسطينية، موجهين رسالة للعالم لدعم حق الطلاب الفلسطبنيين الذين يواجهون مشكلات تعيقم من تلقي تعليمهم.

لبنان

تحت شعار "من جيل الى جيل حتما سنعود"، تجمع الفلسطينيون المهاجرون إلي لبنان، في مدينة صيدا اللبنانية صباح أمس؛ للتضامن مع بلادهم، تأكيدا منهم على حق العودة لبلادهم.

الإسكوا

وسط حضور دبلوماسي حاشد، أحيت الإسكوا، (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، في بيروت، يوم التضامن مع فلسطين، كان الهدف منه التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى منازلهم في فلسطين.

غزة

اقامت الجامعة الإسلامية بمدينة غزة مؤتمرا إحتفاليا، بمشاركة العشرات من القيادات الفلسطينية المختلفة، وبحضور خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي دعا لضرورة تنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية ولم الشمل، بالإضافة الى فاعليات في الخان الأحمر، وعين الحلوة، التي شهدت تجمهر العشرات.

الهند

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تضامن بلاده ودعهما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأعلنت الهند، بحسب بيان للسفارة الهندية بالقاهرة، عن زيادة المنح السنوية المخصصة للطلاب الفلسطينيين، وإقامة 6 مشروعات جديدة منها إنشاء مستشفى تخصصي، ومركز لتمكين المرأة، ومطبعة وطنية وعدد من المدارس، وزيادة إسهاماتها السنوية في منظمة أونروا.