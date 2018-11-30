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شركة باير الألمانية العملاقة للأدوية تعتزم تسريح 12 ألف عامل بغرض خفض التكاليف

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 12:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 12:10 ص

أعلنت شركة "باير" الألمانية العملاقة لإنتاج الأدوية اليوم اعتزامها تسريح 12 ألف عامل بفروعها فى مختلف أنحاء العالم بغرض خفض التكاليف.
وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الشركة أعلن أن الشهور القادمة سوف تشهد وضع التفاصيل المتعلقة بخفض هذه الوظائف من إجمالي قوة العمل بالشركة التي تقدر بنحو 118 ألف شخص ، وأشار الى أن نسبة كبيرة من العمال المسرحين من العاملين داخل ألمانيا.
وأضاف أن نسبة كبيرة من الأموال التى سوف يتم توفيرها من التكاليف سيتم تخصيصها لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة وتطوير أقسامها المختلفة.
تجدر الاشارة الى أن هذا الاعلان من جانب شركة "باير" أدى الى صعود أسهم الشركة فى بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 3 فى المائة ، وذلك خلال التعاملات التى تمت بعد ظهر اليوم.

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