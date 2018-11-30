ترامب يهاجم التحقيقات التي تضمنت اعتراف محاميه السابق بالشهادة الكاذبة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحقيق الذي اعترف فيه محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بأنه أدلى بشهادة كاذبة أمام الكونجرس بشأن أعمال عقارية لترامب في موسكو خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

وكتب ترامب -بعد وصوله إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه كان يعمل في مجال التطوير العقاري ويعيش حياة سعيدة لكنه عندما رأى بلاده تسير في الاتجاه الخاطئ وتحتاج لخدماته، قرر برغم كافة الصعوبات أن يترشح لمنصب الرئيس، وتابع تسيير أعماله العقارية بشكل قانوني، مؤكدا أنه أعلن ذلك صراحة خلال حملته الانتخابية".

وتابع أنه كان يخطط لبناء برج في روسيا ، لكنه لم يقدم على تنفيذه ولم يخصص له أي مبالغ مالية، مكررًا هجومه المعتاد على تحقيقات مولر بوصف "مطاردة الساحرات".

وكان كوهين قد أقر في محكمة مانهاتن الفيدرالية أمس الخميس، بأنه أدلى بإفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع حول اتصالاته بروسيا، وتتعلق بصفقة عقارية لترامب في موسكو في وقت حملته الانتخابية؛ ليكون متسقًا مع رسائل ترامب السياسية.

ويحقق مولر فيما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية في 2016 تآمرت مع جهود روسية للإضرار بمنافسته هيلاري كلينتون، وما إذا كان ترامب سعى إلى عرقلة التحقيق بشكل غير قانوني، وتردد أن التحقيق شمل كذلك تعاملات ترامب المالية التي أدى فيها كوهين دورًا رئيسيًا لسنوات بصفته مديرًا تنفيذيًا في شركة ترامب العقارية في نيويورك.

وكان ترامب قد علق أمس الخميس، على اعتراف كوهين متهمًا إياه بالكذب في اعترافه قائلًا: "إنه

شخص ضعيف، وما يحاول أن يفعله هو الحصول على حكم مخفف؛ ولذلك فهو يكذب بشأن مشروع الجميع يعرف بأمره".