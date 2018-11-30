حكم بإعدام 9 أشخاص في فيتنام بتهمة تهريب هيروين

حكمت محكمة شمالي فيتنام اليوم الجمعة، على تسعة أشخاص بالإعدام بتهمة تهريب هيروين حسب ما أعلنت السلطات.

وبعد محاكمة استمرت خمسة أيام في محكمة الشعب في (ها نام)، تمت إدانة الرجال الستة وثلاث نساء بتهمة تهريب حوالي 20 كيلوجراما من الهيروين في جميع أنحاء شمالي فيتنام، وفقا لصحيفة "كونج آن نان دان" الرسمية التي تديرها الشرطة.

وبدأت المؤامرة في حزيران/ يونيو 2016 ،عندما شرع زعيم العصابة، لو فان مانه، وهو ضمن المحكوم عليهم بالإعدام، في الحصول على استثمارات نقدية من متآمرين آخرين لشراء هيروين لإعادة بيعه.

كما حكمت المحكمة على ثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة في تهمة متعلقة بذات القضية، في حين حُكم على 10 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و 20 عاما.

وينص القانون في فيتنام ، على تطبيق عقوبة الأعدام في حالة الإتجار بأكثر من 100 جرام من الهيروين .