بوتين يهاجم العقوبات الغربية على روسيا ويصفها بالممارسة الشريرة

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا اليوم الجمعة ووصفها بأنها "غير قانونية" و"ممارسة شريرة".

وقال بوتين في كلمة ألقاها في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس ونقلتها وكالة الأنباء الروسية نوفوستي إنه "من المستحيل ألا نرى منافسة غير عادلة تحل بشكل متزايد محل حوار نزيه وعادل بين الحكومات".

وأضاف بوتين أنه "يتزايد انتهاج ممارسة شريرة عبر استخدام عقوبات أحادية غير قانونية، وتدابير حمائية للالتفاف على ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد منظمة التجارة العالمية وقواعد القانون الأخرى المقبولة بشكل عام".

وذكر الرئيس الروسي أن هذه الممارسة "تؤدى الى انهيار علاقات الأعمال وفقدان الثقة بين المشاركين في العلاقات الاقتصادية" وتؤدي إلى "تمزق نسيج الاقتصاد العالمي."