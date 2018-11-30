قائد عمليات نينوي العراقية ينفي ما تردد بشأن عودة «داعش» إلى الموصل

نفى قائد عمليات محافظة نينوي العراقية اللواء نجم الجبوري، ما تردد عن عودة تنظيم "داعش" إلى مدينة الموصل، مؤكدا استتباب الوضع الأمني في المحافظة.

وقال اللواء نجم الجبوري، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية، أمس الخميس، إن القوات الأمنية، خلال أكثر من 700 عملية استباقية، قتلت المئات من عناصر تنظيم "داعش" واعتقلت أكثر من 5000 آخرين، مضيفا "حصول خرق أمني هنا أو هناك لا يعني أن تنظيم داعش الإرهابي قد عاد مجددا بحسب بعض الروايات".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - في وقت سابق اليوم - "إن تنظيم داعش يحاول أن يكون له نشاط هنا وهناك.. لوحظ في الفترة الأخيرة مبالغة بنشر أخبار غير دقيقة"، مؤكدا أن الوضع الأمني في محافظة نينوي جيد جدا.