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تراجع عملة أيسلندا بنسبة 13 بالمئة أمام اليورو منذ بداية 2018

(دب أ)
نشر فى : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 4:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 4:27 ص

سجلت عملة أيسلندا" كرون" أسوأ أداء بين عملات أوروبا الغربية، حيث فقدت نحو 13 بالمئة من قيمتها مقابل العملة الأوربية الموحد (اليورو) منذ بداية العام الجاري.

وتراجعت عملة أيسلندا نحو واحد بالمئة أمس الخميس؛ إثر أنباء عن تخلي مجموعة طيران "أيسلند اير" عن خطط شراء منافستها "واو اير"، ما أثار القلق من أنه قد يؤثر على قطاع التصدير.

وترى نائبة محافظ البنك المركزي الأيسلندي رانفيج سيجورداردوتير، أن الانخفاض لا يمثل خبرا سيئا.

وقالت رانفيج في مقابلة مع شكبة "بلومبرج" الاخبارية في هلسنكي: "عندما يطفو شيء مثل هذا على السطح، غالبا ما يتطلب الأمر إعادة النظر في المشهد برمته"، وذلك ردا على سؤال بشأن المتاعب المالية التي تواجه شركة طيران " واو اير".

وأضافت: "من ناحية أخرى، لطالما شكى قطاع التصدير من معاناته بسبب قوة سعر صرف الكرون، وهو أمر من شأنه أن يساعد المصدرين".


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