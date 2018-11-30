عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستقلة حافة من مطار كونوليا بعد أن اضطرت طائرتها إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء رحلتها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.

وأعلنت وسائل الإعلام الألمانية أن ميركل على الأرجح ستتأخر عن مراسم افتتاح قمة العشرين، بسبب هذا الحادث، وتتوجه «ميركل» صباح اليوم الجمعة إلى بوينس آيرس على متن طائرة عادية.

وتنطلق أعمال قمة مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، وتستمر على مدار يومين في العاصمة الأرجنتينية، لإجراء نقاش حول ملفات اقتصادية وعسكرية وسياسية ساخنة.