قطار كوري جنوبي ينطلق إلى بيونج يانج ضمن جهود الربط بين الدولتين

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن قطارًا كوريًا جنوبيًا انطلق اليوم الجمعة، لكوريا الشمالية، حيث تسعى الدولتان إلى إعادة ربط أنظمة السكك الحديدية بينهما كجزء من جهود التقارب.

وذكرت الوكالة أن القطار، الذي يقل عشرات المسؤولين والخبراء، انطلق من سول وسيقوم بفحص 1200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدة في طريقه إلى محطة بانمون بالقرب من مدينة كايسونج الحدودية في كوريا الشمالية.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة 18 يوما وتنتهي في 17 ديسمبر.

ومن محطة بانمون، تقوم قاطرة من كوريا الشمالية بجر ست عربات لمسافة 400 كيلومتر على طول خط السكك الحديدية إلى مدينة سينويجو بالقرب من الحدود الكورية الشمالية مع الصين.

ويعد ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق جزءًا من سلسلة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين الكوريتين.

ووافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أولا في أبريل على تبني سياسة التطبيع بين الكوريتين، بما في ذلك إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق عبر الحدود.

وكانت الجارتان في حالة حرب من الناحية الفنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.