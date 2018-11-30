خروج كبير للاستثمارات البرازيلية من أحد صناديق استثمار شركة بيمكو الأمريكية

أظهرت بيانات اقتصادية أن صندوق استثمار "بيمكو إنكوم فاند" الذي يبلغ رأسماله 111 مليار دولار تعرض خلال العام الحالي لضربة قوية من المستثمرين البرازيليين الذين سحبوا مبالغ كبيرة منه.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء فإن إجمالي الأموال التي خرجت من الصندوق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، زاد عن إجمالي الأموال التي دخلت إليه من البرازيل بواقع 6ر3 مليار ريال برازيلي (927 مليون دولار)، في حين كان إجمالي الأموال التي دخلت إلى الصندوق، أعلى من الأموال الخارجة في العام الماضي بواقع 8 مليارات ريال.

وأشارت بلومبرج إلى أن "بيمكو إنكوم فاند" يستثمر حوالي 99% من أصوله في صندوق استثمار "بيمكو" الرئيسي، مضيفة أن رأسمال الصندوق البرازيلي حاليا، يقل عن نصف إجمالي أعلى مستوى لرأسماله المسجل في فبراير الماضي.

في الوقت نفسه، فإن العائد على الاستثمارات البرازيلية في الصندوق وصل خلال العام الحالي إلى 44ر2% فقط، وهو ما يقل عن نصف معدل العائد القياسي للأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت في البرازيل.

وكان العائد على استثمارات الصندوق حتى العام الماضي يزيد بنسبة 50% على متوسط العائد القياسي في البرازيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كان إقبال البرازيليين على الاستثمار في الصندوق قد ارتفع اعتبارا من فبراير 2016 نظرا لرغبتهم في الاستثمار خارج بلادهم تجنبا لتقلبات سوق المال المحلية نتيجة الاضطرابات والفضائح السياسية في البلاد.

وزاد الإقبال نتيجة قيام شركات وساطة مالية مثل "إكس.بي إنفستمينتو" ببيع وثائق صناديق استثمار "بيمكو" للطبقة المتوسطة في البرازيل، وهي شريحة من السوق لم تكن شركات عديدة قد وصلت إليها من قبل.