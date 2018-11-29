باير الألمانية تعتزم شطب 12 ألف وظيفة في مختلف دول العالم

أعلنت شركة "باير" الألمانية العملاقة للكيماويات اعتزمها تخفيض نحو 12 ألف وظيفة لديها على مستوى العالم حتى نهاية عام 2021، حيث سيكون جزءا كبيرا من هذه الوظائف في ألمانيا.

وذكرت الشركة- في بيان أمس الخميس، أان مجلس الإدارة ومجلس الإشراف وافقا على الخطة التي تتضمن بيع قطاع منتجات صحة الحيوان بهدف تعزيز أنشطتها الرئيسية في مجال الأدوية والكيماويات الزراعية.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة أرباح السهم الواحد من 70ر5 يورو (50ر6 دولار) خلال العام الحالي إلى 80ر6 يورو للسهم في 2019 مع الوصول بالأرباح إلى 10 يورو للسهم عام 2022.

كانت الشركة الموجود مقرها في مدينة "ليفركوزن" الألمانية قد أنجزت صفقة الاستحواذ على شركة البذور والكيماويات الزراعية الأمريكية مونسانتو بقيمة 63 مليار دولار في يونيو الماضي.

وأعلنت الشركة أنها اتفقت مع مجلس العمال في ألمانيا على برنامج تأمين مستقبلي، يستثني بشكل أساسي أية إقالات من جانب الشركة للعمال النقابيين حتى نهاية عام 2025.

في الوقت نفسه، تواجه إدارة "باير" ضغوطا قويا من جانب المساهمين لتحسين سعر السهم بعد تراجعه في أعقاب حكم إحدى المحاكم الأمريكية بأحقية مزارع أمريكي في الحصول على تعويض ضخم من شركة مونسانتو، بسبب إصابته بالسرطان نتيجة استخدام مبيد للحشائش اسمه "راوند آب" تنتجه الشركة التي استحوذت عليها "باير".