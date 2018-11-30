ترامب يعرب عن سعادته بالاتفاقية التجارية الجديدة مع المكسيك وكندا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية التجارية الجديدة "اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية -المكسيك -كندا"، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها منذ قليل في العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيريس).

وقال ترامب، في تغريدة له على موقع تويتر: "لقد وقعت للتو على أهم وأكبر الاتفاقيات التجارية في تاريخ الولايات المتحدة والعالم .. لقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بشكل جيد سويا في صياغة هذه الوثيقة العظيمة.. سوف تختفي اتفاقية نافتا قريبا، وستكون اتفاقية الولايات المتحدة -المكسيك -كندا رائعة للجميع