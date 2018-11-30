تقرير: الحكومة الألمانية تتحقق من وجود خلفية جنائية محتملة وراء تعطل طائرة ميركل

عقب الهبوط غير المخطط للطائرة الحكومية التي كانت تقل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة العشرين، تتحقق الحكومة الألمانية - بحسب تقرير صحفي- من وجود خلفية جنائية محتملة وراء الواقعة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الجمعة استنادا إلى مصادر أمنية أنه يُجرى التحقق مما إذا كان هناك خلفية جنائية وراء العطل الإلكتروني الذي تسبب في هبوط الطائرة الحكومية من طراز إيرباص إيه 340-300في مطار كولونيا/بون.

وذكرت مصادر حكومية أنه سيجرى التحقيق "في كافة الاتجاهات" عقب وقوع مثل هذه الحادثة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الطيار الذي وصفته ميركل بأنه "القائد الأكثر خبرة في طاقم الطائرات الحكومية" تحدث عن عطل غير مسبوق في نظام الاتصالات بالطائرة.

وذكرت المصادر الأمنية أنه كان من المعتقد أن مثل هذا الأمر غير وارد الحدوث، مضيفة أن ميركل تحدثت مع وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين عن تعطل الرحلة.