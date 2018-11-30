بوتين يوجه باتخاذ تدابير لوقف سرقة الغاز والنفط بداغستان

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ تدابير لوقف سرقة الغاز والمنتجات النفطية في داغستان.جاء ذلك ضمن قائمة التكليفات الخاصة لتطوير مجمع الوقود والطاقة في داغستان والتي نشرت على موقع الرئاسة الروسية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.