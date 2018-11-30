رئيس وزراء أوكرانيا يدعو إلى فرض عقوبات أوروبية شديدة على روسيا

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دعا رئيس الوزراء الأوكراني، فولوديمير جرويسمان، الاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى فرض عقوبات أشد على روسيا في أعقاب اندلاع التوترات بين موسكو وكييف.

وقال جرويسمان لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، إن "روسيا معتدية ومحتلة"، مضيفا أن التصعيد الاخير أثبت ذلك.

وكانت روسيا قد احتجزت ثلاث سفن أوكرانية تابعة للبحرية قبالة شبه جزيرة القرم، وهي منطقة ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وفتح خفر السواحل الروسي النار ثم احتجزوا السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش، الذي يربط بين بحر آزوف والبحر الأسود.

وانتقد جرويسمان أيضا خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي سيربط بين روسيا وألمانيا، مؤكدا أنه يدفع أوروبا نحو الاعتماد على روسيا.

وقال جرويسمان للصحيفة: "إن ضرر (خط أنابيب الغاز) لا يقتصر فقط على أوكرانيا، بل على القارة بأكملها".

وستفقد أوكرانيا مليارات الدولارات كانت تحصل عليها كرسوم لمرور الغاز عبر أراضيها.

لكن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير حذر يوم أمس الخميس، من أن قضية خط أنابيب الغاز يجب ألا تختلط مع التوترات في شبه جزيرة القرم.