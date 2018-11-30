بلغاريا تنقل الغاز الروسي إلى وسط أوروبا بدون المرور بأوكرانيا

بدأت بلغاريا اليوم الجمعة، في إحياء مشروع خط أنابيب لضخ الغاز الروسي عبر أراضيها إلى وسط أوروبا بدون الحاجة إلى المرور بأوكرانيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن البرلمان البلغاري وافق اليوم/ الجمعة/ على استراتيجية وطنية جدية للطاقة تشمل خططاً لبناء خط أنابيب جديد للغاز من المتوقع أن يعمل ضمن مشروع "ترك استريم" التابع لشركة "غاز بروم" الروسية.

وأوضحت الشبكة أن خط الأنابيب سوف ينقل الغاز الروسي للتصدير خارجاً عبر البحر الأسود.

وقال وزير الطاقة البلغاري تيمينوفكا بيتكوفا إن شركة الغاز الوطنية في بلاده مستعدة لبناء خط غاز جديد يبلغ طوله 484 كيلومترا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار، حسبما أفادت إيه بي سي نيوز.

يُشار إلى أن خط أنابيب الغاز الجديد سيسمح لروسيا بتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية بدون المرور بدولة أوكرانيا التي كانت الطريق التقليدي لمرور الغاز الروسي إلى الغرب.