دول «بريكس» تدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية لمحاربة التدابير الحمائية

دعا قادة مجموعة دول بريكس ، التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ، الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لمحاربة تدابير الحمائية والإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض وقوانين المنظمة.

وقال بيان مشترك صادر عن بريكس بعد اجتماع غير رسمي، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة الدول العشرين المنعقد حاليا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إن "روح وقواعد منظمة التجارة العالمية تعارض التدابير أحادية الجانب وتدابير الحمائية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس).

ويعارض عدد من الدول حول العالم التدابير الحمائية التي أعلنتها الولايات المتحدة على مدى العام الجاري، حيث فرضت تعريفات جمركية على العديد من المنتجات الواردة من الدول الأخرى، وهو ما دفع بعض الدول كالصين لاتخاذ تدابير مماثلة ضد المنتجات الأمريكية، وخوض نزاعات قانونية ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

وأضاف البيان "ندعو جميع الأعضاء لمعارضة مثل هذه التدابير المتناقضة مع منظمة التجارة العالمية، والامتثال لالتزاماتهم المأخوذ بها في منظمة التجارة العالمية والتراجع عن مثل عن هذه التدابير ذات الطبيعة التمييزية والتقييدية".

وأكد قادة دول بريكس على "دعمهم الكامل لنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد، والمتجسد في منظمة التجارة العالمية للتأكيد على تجارة عالمية شفافة وغير تمييزية ومفتوحة وشاملة"، معبرين عن استعدادهم للانخراط في "مناقشات صريحة وقائمة على تحقيق نتائج مع دول منظمة التجارة العالمية مع رؤية لتطوير توظيف" المنظمة.

فيما شددت دول بريكس على أهمية آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة في إعمال الأخيرة بشكل مناسب.