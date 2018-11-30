السجن لمسؤولي شرطة كبيرين في فيتنام تورطا مع عصابة للقمار عبر الإنترنت

أصدرت محكمة فيتنامية اليوم الجمعة حكمين بالسجن بحق اثنين من رجال الشرطة الكبار تورطا في أعمال عصابة للقمار غير القانوني عبر الانترنت، وبلغت قيمة المقامرات مئات الملايين من الدولارات.

وبحسب محكمة إقليم فو تو، تلقى "فان فان فينه"، المدير السابق لإدارة الشرطة العامة التابعة لوزارة الأمن الوطني، حكما بالسجن تسع سنوات، ونال نجوين ثانه هوا، المدير السابق لإدارة الجريمة الإلكترونية بالوزارة، حكما بالسجن عشر سنوات "لإساءة استغلال السلطة، أو المنصب، خلال أداء المهام الرسمية".

ويشتبه الادعاء في أن فينه قد حصل على ملايين من الدولارات نقدا بالاضافة إلى هدايا من نجوين فان دونج، رئيس شركة "سي إن سي" لتطوير الإجراءات الأمنية، والذي حوكم أيضا اليوم الجمعة ولكن المحكمة تتناول هذا بشكل منفصل في قضية فساد.

وتبين أن فينه ساعد هوا ودونج في إنشاء عصابة للقمار، حيث تجاوزت قيمة المقامرات 420 مليون دولار.

وتلقى دونج حكما بالسجن عشر سنوات، في حين نال شريك رابع يدعى فان ساو نام، الرئيس السابق لشركة "في تي سي أونلاين"، حكما بالسجن خمس سنوات لتنسيق العمليات معه.

جدير بالذكر أن المقامرة تعد عملا غير قانوني في فيتنام، بخلاف مجموعة صغيرة من الكازينوهات الخاصة للأجانب. ومن المتوقع العام القادم بدء برنامج تجريبي لانشاء الكازينوهات قمار قانونية للفيتناميين.

وقد شهدت فيتنام خلال العام الماضي إجراءات صارمة ضد رجال الأعمال وكبار مسؤولي الحكومة، حيث تعهد الرئيس نجوين فو ترونج بشن حملة تطهير ضد الفساد.

وفي ظل المحاكمة التي بدأت في 12 تشرين ثان/نوفمبر، حصل 88 آخرين من المتواطئين المدانين على أحكام بالسجن تتراوح من الإفراج تحت المراقبة إلى السجن لثلاث سنوات، بتهمة تنظيم القمار وغسل الأموال والاتجار غير القانوني في العملة واستخدام الإنترنت للاستيلاء على الأصول.

وخرجت القضية إلى النور العام الماضي خلال تحقيق في قيام رجل ببيع بطاقات شحن رصيد مزورة خاصة بالهواتف الجوالة، على صلة بلعبة بطاقات على الإنترنت.

ثم اكتشفت الشرطة عصابة تدير بوابتين للقمار على الإنترنت، تتيحان ممارسة القمار وما شابه لنحو ثمانية ملايين شخص.