مصدر عراقي: مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين في هجوم جنوبي تكريت

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أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم الجمعة مقتل عنصر من الحشد الشعبي، وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون جنوبي مدينة تكريت.

وقال العقيد محمد خليل البازي في بيان إن"مسلحين مجهولين شنوا هجوما بأسلحة رشاشة على نقطة تابعة للحشد الشعبي في منطقة المزاريع شرقي قضاء بلد/ 80كيلومتر جنوبي تكريت/قبل ان يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ومازالت مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات هجومية متكررة لعناصر داعش، واختطاف مدنيين وانفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات من العراقيين.