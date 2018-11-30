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ترامب: مؤشرات جيدة حول صفقة محتملة مع الصين

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 10:48 م | آخر تحديث : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 10:48 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين إن هناك "بعض المؤشرات الجيدة" حول صفقة محتملة بشأن التجارة مع الصين.

وأضاف ترامب: "نحن نعمل بجد، إذا كان بإمكاننا عقد صفقة سيكون ذلك شيء جيد. أعتقد إنهم يريدون ذلك ، وأعتقد أننا نرغب في ذلك "، مضيفًا لاحقًا:" سنرى ما سيحدث ".

وأشاد ترامب بعلاقته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، حيث التقيا ، وقال "سأحضر حدثا هائلا في اليابان" دون أن يخوض في أية تفاصيل.

وستستضيف اليابان قمة مجموعة العشرين في العام المقبل.

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