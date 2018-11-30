خالد بن سلمان: العلاقات السعودية المصرية ستمضي لآفاق أوسع

أشاد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، بمستوى العلاقات بين الرياض والقاهرة، مؤكدا أن المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلها، والعلاقات بين البلدين ستمضى لآفاق أوسع.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الخميس، قال الأمير خالد بن سلمان: "إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن: "المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلهما، ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".

ولفت في تغريدة أخرى إلى علاقة المملكة بتونس، وقال: "العلاقات السعودية التونسية أخوية ومتجذرة"، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد لتونس ساهمت في تثبيت الشراكة بين البلدين وبحث الفرص الكبيرة التي تنتظرهما

وبدأ ولي العهد السعودي، الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجه إلى المنامة والتقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما التقى في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي العاصمة تونس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وكان مصدر سعودي قد صرح فى وقت سابق، أن ولي العهد السعودي سيستأنف مطلع الأسبوع المقبل جولته العربية بزيارة إلى موريتانيا والجزائر والأردن.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الأمير محمد بن سلمان سيصل الأحد المقبل إلى نواكشوط قادما من الأرجنتين بعد مشاركته في أعمال قمة العشرين.

وأضاف المصدر أن ولي العهد السعودي سيقوم بعد ذلك بزيارة للجزائر، قبل وصوله إلى عمان، الاثنين القادم، في زيارة تستغرق عدة ساعات يتخللها مأدبة غداء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.