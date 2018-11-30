لبنان: «لقاء الجمهورية» يدعو لإنهاء الفراغ الحكومي وتغليب منطق الدولة

دعا لقاء الجمهورية (تجمع سياسي برئاسة الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان) إلى العمل الجاد على إنهاء الفراغ الحكومي الذي يشهده لبنان، بما يمليه المنطق وتحتمه المصلحة الوطنية العليا، مطالبا إلى جميع القوى السياسية تغليب منطق الدولة عند مقاربة الأمور المصيرية.